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У Ferrari задоволені аварією своїх пілотів Феттеля та Леклера

Пілоти італійського Ferrari зіштовхнулися на Гран-прі Бразилії та зійшли з траси.

Леклер и Феттель

Керівництво стайні Ferrari залишилося задоволеним аварією за участю своїх гонщиків Себастьяна Феттеля та Шарля Леклера на трасі під час Гран-прі Бразилії.

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За словами боса команди Маттіа Бінотто, аварія сталася на такому відрізку сезону, коли пілоти вже не змагаються за чемпіонство.

— Нам навіть пощастило, що таке сталося в кінці сезону. Це допоможе нам все зрозуміти і уникнути такого в наступному році. Дуже важливо, щоб обидва гонщики визнали помилку і не повторювали її, – заявив Бінотто.

Також у Ferrari  відмовилися називати винуватця інциденту.

Нагадаємо, переможцем 20-го етапу Гран-прі Бразилії став пілот Red Bull.

Джерело: Sky Sports

Фото: Getty Images

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