Пілоти італійського Ferrari зіштовхнулися на Гран-прі Бразилії та зійшли з траси.

Керівництво стайні Ferrari залишилося задоволеним аварією за участю своїх гонщиків Себастьяна Феттеля та Шарля Леклера на трасі під час Гран-прі Бразилії.

Читайте: Гемілтон вшосте став чемпіоном світу і наблизився до рекорду Шумахера

За словами боса команди Маттіа Бінотто, аварія сталася на такому відрізку сезону, коли пілоти вже не змагаються за чемпіонство.

— Нам навіть пощастило, що таке сталося в кінці сезону. Це допоможе нам все зрозуміти і уникнути такого в наступному році. Дуже важливо, щоб обидва гонщики визнали помилку і не повторювали її, – заявив Бінотто.

Також у Ferrari відмовилися називати винуватця інциденту.

Нагадаємо, переможцем 20-го етапу Гран-прі Бразилії став пілот Red Bull.