Букмекери дали прогноз на матч Манчестер Сіті — Шахтар у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Манчестер Сіті у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому містяни на стадіоні Етіхад у Манчестері зіграють проти донецького Шахтаря. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.15. Успіх українського клубу оцінюють в 17.50. Нічийний результат зустрічі — 8.90.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Сіті — Шахтар на Фактах ICTV.

Фото: Manchester City, FC SHAKHTAR DONETSK