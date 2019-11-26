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Факты / Спорт

Где смотреть Реал Мадрид — ПСЖ

Прямую трансляцию матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и ПСЖ покажет телеканал Футбол 2.

Сантьяго Бернабеу

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Реал сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 26 ноября в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

ЧитайтеРеал Мадрид — ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Шахтер. Начало в 22:00.

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