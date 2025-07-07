Россияне атакуют тыл за 30 км: как работают дроны на оптоволокне

Ими россияне разбивают города, уничтожают нашу логистику и фактически увеличивают километраж серой зоны.

В этом году оккупанты активно используют на фронте дроны на оптоволокне. Именно благодаря этим коптерам в свое время врагу удалось взять под свой огневой контроль трассу Юнаковка-Суджа и фактически обрезать нам путь на Курщину.

Теперь же так называемой паутиной смерти – окутанная линия столкновения и прифронтовые города. А системы РЭБ на такие дроны не действуют!

Дроны на оптоволокне: как противодействовать

Разбитые дома, сожженные автомобили. Это путь смерти на Сумщине. Ее запечатлели бойцы 67 бригады, когда обороняли Курщину. Добраться до позиций после нового года было почти нереально.

– Когда мы ехали, мы просто смотрели прямо. проезжали эти автомобили и держались за ручки, чтобы быстро открыть дверь и десантироваться с той нивы, на которой мы ехали и все, — говорит военнослужащий 67 ОМБР с позывным “Атаманом”.

Россияне били дронами на оптоволокне. И через месяц перерезали основной наш логистический путь Юнаковка-Суджа. Параллельно, на них враг охотился и на артиллерию.

Весной подобными дронами россияне начали перерезать основные пути на Донетчине. Под прицел взяли дорогу на Покровск и усложнили нашу логистику. Впоследствии оптоволокно начали фиксировать в 20-25 километрах от линии столкновения.

– Она где-то сидит и ждет тебя. На остановке, например, на каком-то доме. Там она поражает твою технику, – рассказывает командир 1 штурмовой роты 49 ОШБ “Карпатская сечь” Вадим.

Теперь из-за засилья оптоволокна, бойцам Вадима, которые держат оборону под Торецком, на позиции приходится идти пешком 10-15 километров. оккупанты не дают доехать даже до Константиновки. Да и сам город уже разбивает не артиллерию, а оптоволоконные дроны. Константиновка под нашим контролем, но передвигаться там невозможно.

А это сам дрон на оптоволокне. На первый взгляд – обычный FPV. Они уже несколько лет наравне с артиллерией, останавливают вражеские штурмы, сжигают технику и блиндажи окупантов. Правда, для этого нужно было преодолеть враждебные РЭБ системы, которые просто глушили связь. И долетать до цели приходилось вслепую.

— Это дрон на оптоволокне. он может тянуть где-то 3-4 килограмма на десять километров. без никаких радиочастот, радиогоризонтов, наземных частей и всего прочего, — говорит инженер Руслан Османов.

Оптоволокно используют для передачи качественной картинки. Поставил антенну и лети. Дрон не выдает радиосигналов, и для врага незаметен. Благодаря постоянной связи коптеры могут лететь низко и залетать куда угодно. Но такие дроны подходят для уничтожения легкобронированной техники, потому что не могут нести много взрывчатки.

— Вообще дроны на оптоволокне, они медленнее обычных. Наверное, труднее летать, потому что им дают более сложные цели. Им нужно медленно где-то пролететь препятствие, куда-то залететь, чтобы попасть именно в цель. Для этого и есть дроны на оптоволокне, чтобы при радиооэлектронном подавлении залететь туда, куда кто-то другой не может. Залететь в какое-то окошечко и тому подобное, — рассказывает начальник передвижной мастерской роты ударных беспилотников “Perun Group” Марк.

Сам же дрон несет на себе катушку с оптоволокном и взрывчатку. Подключается к специальной станции, обеспечивающей защищенную связь. Проволока тоненькая, но разорвать ее почти невозможно. Разве перерезать ножницами.

Во время полета оптоволокно само ложится на землю и деревья. В воздухе такие дроны могут быть полчаса и залетать на расстояние до 25-30 км.

— Вообще принято там считать, что дроны на автоволокне не очень маневренны. Может быть, и так. Они медленнее, но ты все равно можешь маневрировать как и поворачивать влево, вправо. Потому что есть определенные отрезки, где стоит их облететь, потому что там очень большой риск обрыва волокна, то это не сугубо по прямой лететь, — говорит начальник передвижной мастерской роты ударных беспилотников “Perun Group” Марк.

Впервые подобные дроны опробовали еще в конце 22-го. Но тогда на фронте мало было РЭБ систем, и внимания на эти разработки не обратили. Зато россияне о них загадали в прошлом году.

Испытали на Харьковщине, масштабировали производство и теперь активно разбивают нашу логистику и тылы. Украинские силы обороны всего несколько месяцев назад начали использовать оптоволокно.

Как защититься от дронов на оптоволокне

Защититься от таких дронов сложно. Основные трассы к фронту, как россияне так и мы начали обтягивать вот такими коридорами из сеток. На них дрон может запутаться и прямого попадания в технику не будет. Но это не панацея, потому что удачно обученный пилот, найдет щель, как залететь на трассу и уничтожить все, что ему нужно.

Но времени у нас немного. Должны придумать не только противодействие, но и самим нарастить производство дронов на оптоволокне. Иначе, условный тыл будет считаться в 50 километрах от линии столкновения.

Олег Корниенко, Захар Насекомых. Факты ICTV

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