Букмекеры дали прогноз на матч Тоттенхэм — Олимпиакос в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Тоттенхэм во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором шпоры на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне сыграют против греческого Олимпиакоса. Начало матча в 22.00.

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По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу Тоттенхэма принимают ставки с коэффициентом 1.30. Успех греческого клуба оценивают в 11.50. Ничейный результат встречи — 5.50.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Шахтер. Начало в 22:00.

Фото: Olympiacos FC, Tottenham Hotspur