Букмекери дали прогноз на матч Тоттенгем — Олімпіакос у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Тоттенгем у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому шпори на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні зіграють проти грецького Олімпіакоса. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На перемогу Тоттенгема приймають ставки з коефіцієнтом 1.30. Успіх грецького клубу оцінюють в 11.50. Нічийний результат зустрічі — 5.50.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: Olympiacos FC, Tottenham Hotspur