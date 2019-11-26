УЕФА составил шорт-лист из 50 претендентов на попадание в Команды года по версии организации.

Шорт-лист из 50 претендентов был составлен на основе выступлений футболистов на внутренней и международной аренах, а также в еврокубках – Лиге чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Сразу 25 представителей делегировала в номинанты английская Премьер-лига, 9 – от испанской Ла Лиги, 8 – от чемпионата Нидерландов, по 4 делегировали от чемпионатов Германии и Италии, 2 – от Франции и 1 от Португалии.

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Больше всего игроков, сразу десять, делегировал Ливерпуль. Ранее в итоговый состав Команды года попадало пятеро игроков мерсисайдцев: Стивен Джеррард, Сами Хююпя, Вирджил ван Дейк, Фернандо Торрес и Луис Гарсия.

Проголосовать за команду года можно сайте UEFA.

Символическая сборная года по версии УЕФА будет известна 9 января 2020 года.

Напомним, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года по версии УЕФА.