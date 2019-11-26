PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

УЄФА запустив голосування за Команду року-2019

УЄФА склав шорт-ліст з 50-ти претендентів на потрапляння до Команди року за версією організації.

Ливерпуль

Шорт-ліст з 50-ти претендентів був складений на основі виступів футболістів на внутрішній та міжнародній аренах, а також у єврокубках – Лізі чемпіонів УЄФА, Лізі Європи УЄФА та Суперкубку УЄФА.

Одразу 25 представників делегувала до номінантів англійська Прем’єр-ліга, 9 – від іспанської Ла Ліги, 8 – від чемпіонату Нідерландів, по 4 делегували від чемпіонатів Німеччини та Італії, 2 – від Франції та 1 від Португалії.

Читайте: Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

Найбільше гравців, відразу десять, делегував Ліверпуль. Раніше в підсумковий склад Команди року потрапляло п’ятеро гравців мерсисайдців: Стівен Джеррард, Самі Хююпя, Вірджіл ван Дейк, Фернандо Торрес і Луїс Гарсія.

Проголосувати за команду року можна сайті UEFA.

Символічна збірна року за версією УЄФА буде відома 9 січня 2020 року.

Нагадаємо, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк визнаний найкращим гравцем року за версією УЄФА.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Этихад Стэдиум
Де дивитися Манчестер Сіті — Шахтар
Манчестер Сити Шахтер
Манчестер Сіті — Шахтар: онлайн-трансляція матчу
Барселона Боруссия Дортмунд
Барселона — Боруссія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Манчестер Сити Шахтер
Манчестер Сіті — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Ливерпуль Наполи
Ліверпуль — Наполі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
ФК Селтик Стадион
УЄФА оштрафував Селтік за банер з повішеним Муссоліні
Календарь отбора Евро-2020
Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів
Лилль Аякс
Лілль — Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка