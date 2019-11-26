УЄФА склав шорт-ліст з 50-ти претендентів на потрапляння до Команди року за версією організації.

Шорт-ліст з 50-ти претендентів був складений на основі виступів футболістів на внутрішній та міжнародній аренах, а також у єврокубках – Лізі чемпіонів УЄФА, Лізі Європи УЄФА та Суперкубку УЄФА.

Одразу 25 представників делегувала до номінантів англійська Прем’єр-ліга, 9 – від іспанської Ла Ліги, 8 – від чемпіонату Нідерландів, по 4 делегували від чемпіонатів Німеччини та Італії, 2 – від Франції та 1 від Португалії.

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Найбільше гравців, відразу десять, делегував Ліверпуль. Раніше в підсумковий склад Команди року потрапляло п’ятеро гравців мерсисайдців: Стівен Джеррард, Самі Хююпя, Вірджіл ван Дейк, Фернандо Торрес і Луїс Гарсія.

Проголосувати за команду року можна сайті UEFA.

Символічна збірна року за версією УЄФА буде відома 9 січня 2020 року.

Нагадаємо, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк визнаний найкращим гравцем року за версією УЄФА.