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Факты / Спорт

Кубок мира по биатлону: сборная Украины попала в топ-5 стартовой гонки

Сборная Украины по биатлону в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде заняла четвертое место.

Кубок мира по биатлону: сборная Украины попала в топ-5 стартовой гонки

Украину на соревнованиях представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Несмотря на полученное четвертое место, украинцы стали лучшими по скорости стрельбы и времени на рубеже.

Так, на первом этапе Анастасия Меркушина подтвердила свой уровень стрелка и надежной естафетчици. Она оказалась единственной из 26-ти соперниц, которая безошибочно справилась с десятью мишенями и свой дебютный отрезок сезона закончила первой.

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Со своей стороны, Артем Тищенко также сделал все от себя зависящее: один промах – более чем приемлемый результат стрельбы в таких сложных ветровых условиях.

Результаты одиночной смешанной естефеты:

  1. Швеция (2 + 11) 36: 42.1
  2. Германия (1 + 9) +18,1
  3. Норвегия (1 + 16) +40,1
  4. Украина (3 + 6) +56,9
  5. Эстония (1 + 8) +1: 01,6
  6. США США (1 + 16) +1: 17,0

Ранее Факты ICTV писали о том, что чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный стал спортсменом месяца в Украине.

Источник: Biathlon.com.ua

Фото: Biathlon.com.ua

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