Сборная Украины по биатлону в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде заняла четвертое место.
Украину на соревнованиях представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.
Несмотря на полученное четвертое место, украинцы стали лучшими по скорости стрельбы и времени на рубеже.
Так, на первом этапе Анастасия Меркушина подтвердила свой уровень стрелка и надежной естафетчици. Она оказалась единственной из 26-ти соперниц, которая безошибочно справилась с десятью мишенями и свой дебютный отрезок сезона закончила первой.
Читайте: Российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг
Со своей стороны, Артем Тищенко также сделал все от себя зависящее: один промах – более чем приемлемый результат стрельбы в таких сложных ветровых условиях.
Результаты одиночной смешанной естефеты:
- Швеция (2 + 11) 36: 42.1
- Германия (1 + 9) +18,1
- Норвегия (1 + 16) +40,1
- Украина (3 + 6) +56,9
- Эстония (1 + 8) +1: 01,6
- США США (1 + 16) +1: 17,0
Ранее Факты ICTV писали о том, что чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный стал спортсменом месяца в Украине.
Источник: Biathlon.com.ua
Фото: Biathlon.com.ua