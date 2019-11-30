Сборная Украины по биатлону в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде заняла четвертое место.

Украину на соревнованиях представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Несмотря на полученное четвертое место, украинцы стали лучшими по скорости стрельбы и времени на рубеже.

Так, на первом этапе Анастасия Меркушина подтвердила свой уровень стрелка и надежной естафетчици. Она оказалась единственной из 26-ти соперниц, которая безошибочно справилась с десятью мишенями и свой дебютный отрезок сезона закончила первой.

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Со своей стороны, Артем Тищенко также сделал все от себя зависящее: один промах – более чем приемлемый результат стрельбы в таких сложных ветровых условиях.

Результаты одиночной смешанной естефеты:

Швеция (2 + 11) 36: 42.1 Германия (1 + 9) +18,1 Норвегия (1 + 16) +40,1 Украина (3 + 6) +56,9 Эстония (1 + 8) +1: 01,6 США США (1 + 16) +1: 17,0

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Источник: Biathlon.com.ua

Фото: Biathlon.com.ua