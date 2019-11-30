Збірна України з біатлону в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді зайняла четверте місце.

Україну на змаганнях представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Незважаючи на отримане четверте місце, українці стали найкращими за швидкістю стрільби і часу на рубежі.

Так, на першому етапі Анастасія Меркушина підтвердила свій рівень стрілка і надійної естафетчиці. Вона виявилася єдиною з 26-ти суперниць, яка безпомилково впоралася з десятьма мішенями і свій дебютний відрізок сезону закінчила першою.

Читайте: Російських біатлоністів дискваліфікували за допінг

Зі свого боку, Артем Тищенко також зробив все від себе залежне: один промах – більш ніж прийнятний результат стрільби в таких складних вітрових умовах.

Результати одиночної змішаної естефети:

Швеція (2+11) 36:42,1 Німеччина (1+9) +18,1 Норвегія (1+16) +40,1 Україна (3+6) +56,9 Естонія (1+8) +1:01,6 США США (1+16) +1:17,0

Раніше Факти ICTV писали про те, що чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний став спортсменом місяця в Україні.

Джерело: Biathlon.com.ua

Фото: Biathlon.com.ua