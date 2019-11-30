Збірна України з біатлону в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді зайняла четверте місце.
Україну на змаганнях представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.
Незважаючи на отримане четверте місце, українці стали найкращими за швидкістю стрільби і часу на рубежі.
Так, на першому етапі Анастасія Меркушина підтвердила свій рівень стрілка і надійної естафетчиці. Вона виявилася єдиною з 26-ти суперниць, яка безпомилково впоралася з десятьма мішенями і свій дебютний відрізок сезону закінчила першою.
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Зі свого боку, Артем Тищенко також зробив все від себе залежне: один промах – більш ніж прийнятний результат стрільби в таких складних вітрових умовах.
Результати одиночної змішаної естефети:
- Швеція (2+11) 36:42,1
- Німеччина (1+9) +18,1
- Норвегія (1+16) +40,1
- Україна (3+6) +56,9
- Естонія (1+8) +1:01,6
- США США (1+16) +1:17,0
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Джерело: Biathlon.com.ua
Фото: Biathlon.com.ua