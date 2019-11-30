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Факты / Спорт

Ливерпуль благодаря дублю Ван Дейка обыграл в меньшинстве Брайтон

Ливерпуль обыграл на своем поле Брайтон в 14-м туре английской Премьер-лиги.

Ливерпуль - Брайтон Ван Дейк

Ливерпуль принимал на своем поле Брайтон в рамках 14-го тура АПЛ. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл Вирджил ван Дейк после навеса со штрафного от Трента Александра-Арнольда. Через шесть минут голландец оформил дубль после розыгрыша углового, который подавал Александр-Арнольд.

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На 76-й минуте мерсисайдцы остались в меньшинстве – Алиссон выбежал из штрафной и выбил руками мяч – арбитр матча Мартин Аткинсон без раздумий показал бразильскому киперу красную карточку. Место Алиссона в воротах занял Адриан, который заменил на поле Окслейда-Чемберлена.

Через две минуты после удаления Беккера Брайтон сумел отыграть один мяч благодаря голу Льюса Данка со штрафного.

После 14-ти туров АПЛ Ливерпуль является безоговорочным лидером турнирной таблицы, имея в активе 40 очков. Брайтон (15) идет пятнадцатым.

К слову, Стивен Джеррард назвал футболиста, который больше всего заслужил Золотой мяч.

Фото: Getty Images

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