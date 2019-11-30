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Ліверпуль завдяки дублю Ван Дейка обіграв у меншості Брайтон

Ліверпуль обіграв на своєму полі Брайтон у 14-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Ливерпуль - Брайтон Ван Дейк

Ліверпуль приймав на своєму полі Брайтон в рамках 14-го туру АПЛ. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 18-й хвилині відкрив Вірджил ван Дейк після навісу зі штрафного від Трента Александра-Арнольда. Через шість хвилин нідерландець оформив дубль після розіграшу кутового, який подавав Александр-Арнольд.

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На 76-й хвилині мерсисайдці залишилися у меншості – Аліссон вибіг з воротарського майданчика і вибив руками м’яч – арбітр матчу Мартін Аткінсон без роздумів показав бразильському кіперу червону картку. Місце Аліссона у воротах зайняв Адріан, який замінив на полі Окслейда-Чемберлена.

Через дві хвилини після вилучення Беккера Брайтон зумів відіграти один м’яч завдяки голу Льюса Данка зі штрафного.

Після 14-ти турів АПЛ Ліверпуль є беззаперечним лідером турнірної таблиці, маючи в активі 40 очок. Брайтон (15) йде п’ятнадцятим.

До речі, Стівен Джеррард назвав футболіста, який найбільше заслужив Золотий м’яч.

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