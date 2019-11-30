Визначилися склади шести груп фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020.

У Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020, яке пройде з 12 червня по 12 липня у 12 містах Європи.

Матч відкриття турніру відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко 12 червня, в якому збірна Італії зіграє зі збірною Туреччини. Фінал Євро-2020 пройде у Лондоні на стадіоні Вемблі 12 липня.

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За підсумками жеребкування Україна на Євро зіграє у групі С, де її суперниками стануть команди Нідерландів, Австрії та переможець шляху D.

Результати жеребкування групового етапу Євро-2020:

Група А Туреччина

Італія

Вельс

Швейцарія Група В Данія

Фінляндія

Бельгія

Росія Група С Нідерланди

Україна

Австрія

Переможець шляху D Група D Англія

Хорватія

Переможець шляху С

Чехія Група E Іспанія

Швеція

Польща

Переможець шляху B Група F Переможець шляху A

Португалія

Франція

Німеччина

Також за регламентом, якщо Румунія виграє шлях А, то саме вона потрапить до квартету України. В разі перемоги Угорщини в стикових матчах, вона долучиться до групи F, а синьо-жовтим дістанеться команда з шляху D. Також якщо ж плей-оф виграє Ісландія або Болгарія, то нашій збірній дістанеться команда з шляху D.

У березні 2020 року в рамках підготовки до Євро збірна України проведе два товариських матчі проти збірної Франції та Польщі.