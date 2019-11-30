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Результати жеребкування Євро-2020: склади всіх груп

Визначилися склади шести груп фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020.

Трофей Евро-2020

У Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020, яке пройде з 12 червня по 12 липня у 12 містах Європи.

Матч відкриття турніру відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко 12 червня, в якому збірна Італії зіграє зі збірною Туреччини. Фінал Євро-2020 пройде у Лондоні на стадіоні Вемблі 12 липня.

Читайте: Календар матчів збірної України на Євро-2020

За підсумками жеребкування Україна на Євро зіграє у групі С, де її суперниками стануть команди Нідерландів, Австрії та переможець шляху D.

Результати жеребкування групового етапу Євро-2020:

Група А

  • Туреччина
  • Італія
  • Вельс
  • Швейцарія

Група В

  • Данія
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Росія
Група С

  • Нідерланди
  • Україна
  • Австрія
  • Переможець шляху D

Група D

  • Англія
  • Хорватія
  • Переможець шляху С
  • Чехія
Група E

  • Іспанія
  • Швеція
  • Польща
  • Переможець шляху B

Група F

  • Переможець шляху A
  • Португалія
  • Франція
  • Німеччина

Також за регламентом, якщо Румунія виграє шлях А, то саме вона потрапить до квартету України. В разі перемоги Угорщини в стикових матчах, вона долучиться до групи F, а синьо-жовтим дістанеться команда з шляху D. Також якщо ж плей-оф виграє Ісландія або Болгарія, то нашій збірній дістанеться команда з шляху D.

У березні 2020 року в рамках підготовки до Євро збірна України проведе два товариських матчі проти збірної Франції та Польщі.

Фото: Getty Images

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