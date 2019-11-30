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Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

Определились даты матчей сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Сборная Украины

По итогам жеребьевки группового этапа Евро-2020 Украина сыграет в квартете С, где ее соперниками станут команды Нидерландов, Австрии и победитель пути D (Косово, Македония, Грузия или Беларусь).

Стартует сборная Украины на Евро матчем против Нидерландов на Йохан Кройф Арене в Амстердаме, который состоится 14 июня.

Второй матч подопечные Шевченко проведут в Бухаресте 18 июня против победителя стыковых матчей.

Заключительный матч группового этапа против Австрии сине-желтые тоже сыграют на Национальном стадионе в столице Румынии. Игра состоится 22 июня.

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Однако по регламенту, если Румыния выиграет путь А, то именно она попадет в квартет Украины. В случае победы Венгрии в стыковых матчах, она присоединится к группе F, а сине-желтым достанется команда из пути D. Также если же плей-офф выигрывает Исландия или Болгария, то нашей сборной достанется команда из пути D.

Финал чемпионата Европы 2020 году произойдет на стадионе Уэмбли в Лондоне 12 июля.

Напомним, в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020.

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