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Ювентус потерял очки в матче с Сассуоло

В матче 14-го тура Серии А Ювентус на своем поле сыграл вничью с Сассуоло.

Ювентус форма

В матче 14-го тура итальянской серии А Ювентус сыграл вничью с Сассуоло. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:2. 

Несмотря на то, что туринцы остаются на первом месте в турнирной таблице, команду Сарри по итогам тура может обойти Интер, если сумеет выиграть свой матч против СПАЛа.

На 20 минуте счет открыл Леонардо Бонуччи, но уже три минуты спустя моденцы отыгрались усилиями Жереми Бога.

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В начале второго тайма гол Франческо Капуто вывел Сассуоло вперед. Ничью для туринцев спас точный пенальти в исполнении Криштиану Роналду на 68-й минуте.

Напомним, Ювентусу удалось обыграть московский Локомотив в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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