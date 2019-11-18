Форвард Ювентуса Криштиану Роналду пригласил всю команду на ужин перед выездом на матч против Аталанты.

Криштиану Роналду хочет объяснить свое поведение перед одноклубниками в последних матчах за бьянконери.

Во встречах против Локомотива в Лиге чемпионов и против Милана в Серии А наставник Ювентуса Маурицио Сарри досрочно заменил Криштиану, на что звездный форвард отреагировал довольно эмоционально – ругался на тренера, скандалил на скамейке запасных и за ее пределами.

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Поэтому Роналду решил собрать всю команду перед поездкой в Бергамо 23 ноября и лично прояснить ситуацию.

Напомним, Ювентусу удалось обыграть московский Локомотив в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: II Bianconero