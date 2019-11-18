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Факты / Спорт

Роналду пригласил на ужин всех игроков Ювентуса, чтобы объяснить свое поведение

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду пригласил всю команду на ужин перед выездом на матч против Аталанты.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду хочет объяснить свое поведение перед одноклубниками в последних матчах за бьянконери.

Во встречах против Локомотива в Лиге чемпионов и против Милана в Серии А наставник Ювентуса Маурицио Сарри досрочно заменил Криштиану, на что звездный форвард отреагировал довольно эмоционально – ругался на тренера, скандалил на скамейке запасных и за ее пределами.

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Поэтому Роналду решил собрать всю команду перед поездкой в Бергамо 23 ноября и лично прояснить ситуацию.

Напомним, Ювентусу удалось обыграть московский Локомотив в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: II Bianconero

Фото: Getty Images

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