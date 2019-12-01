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Ювентус — Сассуоло: результат матчу

У матчі 14-го туру серії А Ювентус зіграв внічию з Сассуоло – 2: 2.

Ювентус форма

У матчі 14-го туру італійської серії А Ювентус зіграв внічию з Сассуоло. Зустріч, що пройшла в Турині, завершилася з рахунком 2:2.

Незважаючи на те, що туринці залишаються на першому місці в турнірній таблиці, команду Сарри за підсумками туру може обійти Інтер, якщо зуміє виграти свій матч проти СПАЛа.

На 20 хвилині рахунок відкрив Леонардо Бонуччі, але вже через три хвилини моденці відігралися зусиллям Жеремі Бога.

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На початку другого тайму гол Франческа Капуто вивів Сассуоло вперед. Нічию для туринців органызував точний пенальті у виконанні Кріштіану Роналду на 68-й хвилині.

Нагадаємо, Ювентусу вдалося обіграти московський Локомотив в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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