Реал Мадрид в сотрудничестве с EA Sports и Adidas выпустил четвертую форму.
Мадридский Реал представил четвертый комплект формы.
Форма королевского клуба выполнена в черном цвете. Главным элементом дизайна стало золотистое конфетти, которое ассоциируется с чемпионским празднованием.
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Экипировка уже доступна в официальном онлайн-магазине галактикос. Фанаты могут приобрести джерси, куртки и спортивные штаны. Стоимость коллекции варьируется от $75 – $130.
EDICION LIMITADA @EASPORTSFIFA X @adidasfootball X @realmadriden
YA DISPONIBLE: https://t.co/vg2TwOSNHy pic.twitter.com/NxqwURLp5z
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2019
В презентации формы приняли участие игроки Реала – Марсело, Лука Йович, Карим Бензема и Хамес Родригес.
Напомним, третий комплект формы мадридского Реала выполнен в салатовом цвете.
Источник: Real Madrid FC
Фото: Real Madrid FC