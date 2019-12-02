Реал Мадрид в сотрудничестве с EA Sports и Adidas выпустил четвертую форму.

Мадридский Реал представил четвертый комплект формы.

Форма королевского клуба выполнена в черном цвете. Главным элементом дизайна стало золотистое конфетти, которое ассоциируется с чемпионским празднованием.

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Экипировка уже доступна в официальном онлайн-магазине галактикос. Фанаты могут приобрести джерси, куртки и спортивные штаны. Стоимость коллекции варьируется от $75 – $130.

В презентации формы приняли участие игроки Реала – Марсело, Лука Йович, Карим Бензема и Хамес Родригес.























Реал представил четвертый комплект формы с золотым вкраплением / 6 фотографий

Напомним, третий комплект формы мадридского Реала выполнен в салатовом цвете.

Источник: Real Madrid FC

Фото: Real Madrid FC