Реал Мадрид у співпраці з EA Sports та Adidas випустив четверту форму.
Мадридський Реал презентував четвертий комплект форми.
Форма королівського клубу виконана у чорному кольорі. Головним елементом дизайну стало золотисте конфеті, яке асоціюється з чемпіонським святкуванням.
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Екіпірування вже доступне в офіційному онлайн-магазині галактикос. Фанати можуть придбати джерсі, куртки та спортивні штани. Вартість колекції варіюється від $75 -$130.
EDICION LIMITADA @EASPORTSFIFA X @adidasfootball X @realmadriden
YA DISPONIBLE: https://t.co/vg2TwOSNHy pic.twitter.com/NxqwURLp5z
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2019
У презентації форми взяли участь гравці Реала – Марсело, Лука Йович, Карім Бензема та Хамес Родрігес.
Нагадаємо, третій комплект форми мадридського Реалу виконаний у салатовому кольорі.
Джерело: Real Madrid FC
Фото: Real Madrid FC