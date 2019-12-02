Реал Мадрид у співпраці з EA Sports та Adidas випустив четверту форму.

Мадридський Реал презентував четвертий комплект форми.

Форма королівського клубу виконана у чорному кольорі. Головним елементом дизайну стало золотисте конфеті, яке асоціюється з чемпіонським святкуванням.

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Екіпірування вже доступне в офіційному онлайн-магазині галактикос. Фанати можуть придбати джерсі, куртки та спортивні штани. Вартість колекції варіюється від $75 -$130.

У презентації форми взяли участь гравці Реала – Марсело, Лука Йович, Карім Бензема та Хамес Родрігес.























Реал представив четвертий комплект форми з золотим вкрапленням / 6 фотографий

Нагадаємо, третій комплект форми мадридського Реалу виконаний у салатовому кольорі.

Джерело: Real Madrid FC

Фото: Real Madrid FC