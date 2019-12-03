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Наполи — Генк: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры дали прогноз на матч Наполи — Генк в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Наполи Генк

Наполи во вторник, 10 декабря, проведет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором адзурри на стадионе Сан-Паулу в Неаполе сыграют против бельгийского Гента. Начало матча в 19.55.

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По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Карло Анчелотти. На победу Наполи принимают ставки с коэффициентом 1.17. Успех бельгийского клуба оценивают в 14.00. Ничейный результат встречи — 7.90.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозом на матч Олимпиакос — Црвена Звезда.

Фото: Official SSC Napoli, KRC Genk

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