Букмекери дали прогноз на матч Наполі — Генк у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Наполі у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому адзуррі на стадіоні Сан-Паулу у Неаполі зіграють проти бельгійського Гента. Початок матчу о 19.55.

Читайте: Бенфіка — Зеніт: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Карло Анчелотті. На перемогу Наполі приймають ставки з коефіцієнтом 1.17. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 14.00. Нічийний результат зустрічі — 7.90.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом на матч Олімпіакос — Црвена Звезда.

Фото: Official SSC Napoli, KRC Genk