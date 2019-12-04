Второй этап продажи билетов на Евро-2020 стартовал 4 декабря и продлится до 18 декабря. Желающие попасть на стадион подают заявки, а счастливчиков определит жеребьевка. Их результаты станут известны в январе.

На втором этапе, который стартует 4 декабря 2019 года, купить билеты могут только болельщики тех стран, которые уже гарантировали себе участие на Евро-2020.

УЕФА планирует реализовать в декабре 1 млн билетов (на первом этапе было продано 1,5 млн). Счастливчиков определит специальная жеребьевка.

Для подачи заявки необходимо создать учетную запись на официальном сайте UEFA.com и заполнить данные латиницей (рекомендуется имя и фамилию написать согласно транслитерации в загранпаспорте).

Нововведением на втором этапе станут билеты категории Следуй за своей командой. Это позволит посетить матч одной сборной на стадии плей-офф независимо от города, где он пройдет. Если команда завершит выступление на турнире уже в группе, стоимость этого билета будет возмещена полностью на кредитную карту или на счет Alipay.

Цены на билеты

Самые дешевые билеты – на матчах группового этапа и 1/8 финала в Баку, Будапеште и Бухаресте – от €30. Самый дорогой билет на финал, который состоится в Уэмбли в Лондоне. Он стоит €945.

Билеты разделили на три ценовые категории, в зависимости от места на стадионе. Также ценовая категория была разбита на два кластера, которые были разработаны на основе среднего дохода населения.

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Кластер А: Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Рим, Лондон, Мюнхен и Санкт-Петербург.

Кластер В: Баку, Будапешт и Бухарест.

На стадии полуфиналов появится четвертая категория билетов – Fans First. Стоимость – €85.

На что стоит обратить внимание

Если болельщик не сможет или не захочет пойти на матч, то сможет перепродать билет через специальный портал УЕФА по номинальной стоимости. Эта функция будет доступна в 2020 году;

УЕФА не выдает копии билетов, поэтому в случае их потери или порчи организация ответственности не несет;

Для входа на стадион нужно иметь при себе паспорт или водительские права.

Если не получится приобрести билеты сейчас – не огорчайтесь. Третий этап продажи состоится в апреле 2020 года. Тогда право приобрести билет получат болельщики команд, которые выйдут на турнир через стыковые матчи.

Те, кому совсем не повезет с лотереей, смогут позже выкупить неоплаченные или возвращенные билеты – на основании их места при жребии.

Также Факты ICTV писали, что в марте 2020 году в рамках подготовки к Евро сборная Украины проведет два товарищеских матча против сборной Франции и Польши.

Фото: Roma UEFA EURO 2020