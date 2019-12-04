Другий етап продажу квитків на Євро-2020 стартував 4 грудня і триватиме до 18 грудня. Охочі потрапити на стадіон подають заявки, а щасливчиків визначить жеребкування. Їхні результати стануть відомі в січні.

На другому етапі, який стартує 4 грудня 2019 року, купити квитки можуть лише вболівальники тих країн, які вже гарантували собі участь на Євро-2020.

УЄФА планує реалізувати у грудні 1 млн квитків (на першому етапі було продано 1,5 млн). Щасливчиків визначить спеціальне жеребкування.

Для подачі заявки необхідно створити обліковий запис на офіційному сайті UEFA.com і заповнити дані латиницею (рекомендується ім’я та прізвище написати згідно транслітерації у закордонному паспорті).

Нововведенням на другому етапі стануть квитки категорії Йди за своєю командою. Це дозволить відвідати матч однієї збірної на стадії плей-оф незалежно від міста, де він пройде. Якщо команда завершить виступ на турнірі вже в групі, вартість цього квитка буде відшкодовано повністю на кредитну карту або на рахунок Alipay.

Ціни на квитки

Найдешевші квитки – на матчах групового етапу та 1/8 фіналу у Баку, Будапешті та Бухаресті – від €30. Найдорожчий квиток на фінал, який відбудеться на Вемблі у Лондоні. Він вартує €945.

Квитки розділили на три цінові категорії, в залежності від місця на стадіоні. Також цінова категорія була розбита на два кластери, які були розроблені на основі середнього доходу населення.

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Кластер А: Амстердам, Більбао, Глазго, Дублін, Копенгаген, Рим, Лондон, Мюнхен та Санкт-Петербург.

Кластер В: Баку, Будапешт та Бухарест.

На стадії півфіналів з’явиться четверта категорія квитків – Fans First. Вартість – €85.

На що варто звернути увагу

Якщо вболівальник не зможе чи не захоче піти на матч, то зможе перепродати квиток через спеціальний портал УЄФА за номінальною вартістю. Ця функція буде доступна у 2020 році;

УЄФА не видає копії квитків, тому у випадку їхньої втрати чи псування організація відповідальності не несе;

Для входу на стадіон потрібно мати при собі паспорт чи водійські права.

Якщо не вийде придбати квитки зараз – не засмучуйтеся. Третій етап продажу відбудеться у квітні 2020 року. Тоді право придбати квиток отримають вболівальники команд, які вийдуть на турнір через стикові матчі.

Ті, кому зовсім не пощастить з лотереєю, зможуть пізніше викупити неоплачені або повернені квитки – на підставі їхнього місця під час жеребкування.

Також Факти ICTV писали, що у березні 2020 року в рамках підготовки до Євро збірна України проведе два товариських матчі проти збірної Франції та Польщі.

Фото: Roma UEFA EURO 2020