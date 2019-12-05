Челси обыграл на своем поле Астон Виллу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги-2019/20.

Челси принимал на своем поле Астон Виллу в рамках 15-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет в матче на 24-й минуте после точного удара Тэмми Абрахама после паса от Риса Джеймса. Однако еще до перерыва львы сравняли Ахмед Аль-Мухаммади навесил в штрафную, где был Трезеге, который и затолкал мяч в сетку ворот Аррисабалаги.

Читайте: Челси — Лилль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Победу подопечным Фрэнка Лэмпарда принес гол забитый Мейсоном Маунтом в начале второго тайма.

После 15-ти туров АПЛ Челси имеет в своем активе 29 очков и занимает четвертое место, Астон Вилла (15) идет пятнадцатой.

Напомним, Ливерпуль разгромил Эвертон на своем поле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.