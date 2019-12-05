PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Челси в непростом матче переиграл Астон Виллу

Челси обыграл на своем поле Астон Виллу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги-2019/20.

Челси Астон Вилла

Челси принимал на своем поле Астон Виллу в рамках 15-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет в матче на 24-й минуте после точного удара Тэмми Абрахама после паса от Риса Джеймса. Однако еще до перерыва львы сравняли Ахмед Аль-Мухаммади навесил в штрафную, где был Трезеге, который и затолкал мяч в сетку ворот Аррисабалаги.

Читайте: Челси — Лилль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Победу подопечным Фрэнка Лэмпарда принес гол забитый Мейсоном Маунтом в начале второго тайма.

После 15-ти туров АПЛ Челси имеет в своем активе 29 очков и занимает четвертое место, Астон Вилла (15) идет пятнадцатой.

Напомним, Ливерпуль разгромил Эвертон на своем поле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жозе Моуринью
Моуринью едва не травмировался в матче против Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Эвертон
Ливерпуль разгромил Эвертон в мерсисайдском дерби и установил рекорд
Болельщик Нььюкасла
Фанат Ньюкасла проехал 170 км, чтобы потроллить друга
Челси Лилль
Челси — Лилль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
АПЛ ЛГБТ
Футбол в радужных цветах: на матчах АПЛ проходит акция в поддержку ЛГБТ
Бернли Манчестер Сити Рияд Марез Давид Силва
Манчестер Сити разгромил Бернли и сократил отставание от Ливерпуля
Александр Зинченко
Guess Who’s Back? Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити
Ливерпуль - Брайтон Ван Дейк
Ливерпуль благодаря дублю Ван Дейка обыграл в меньшинстве Брайтон
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка