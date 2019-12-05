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Факти / Спорт

Челсі у непростому матчі переграв Астон Віллу

Челсі обіграв на своєму полі Астон Віллу в матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги-2019/20.

Челси Астон Вилла

Челсі приймав на своєму полі Астон Віллу в рамках 15-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок у матчі на 24-й хвилині після точного удару Теммі Абрахама після пасу від Ріса Джеймса. Однак ще до перерви леви зрівняли: Ахмед Аль-Мухаммаді навісив у штрафну, де був Трезеге, який і заштовхав м’яч у сітку воріт Аррісабалаги.

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Перемогу підопічним Френка Лемпарда приніс гол забитий Мейсоном Маунтом на початку другого тайму.

Після 15-ти турів АПЛ Челсі має у своєму активі 29 очок і посідає четверту сходинку, Астон Вілла (15) йде п’ятнадцятою.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Евертон на своєму полі в рамках 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.

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