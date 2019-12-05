Ливерпуль разгромил Эвертон на своем поле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль принимал дома Эвертон в рамках 15-го тура АПЛ. Манкунианское дерби прошло на стадионе Энфилд и завершилось разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

Подопечные Юргена Клоппа открыли счет уже на 6-й минуте – Садио Мане сделал пас на Дивока Ориги, а тот вышел один на один с голкипером и перебросил через него мяч. Второй гол в ворота ирисок отправил Джердан Шакири после великолепного навеса от Мане.

На 21-й минуте Майкл Кин подхватил мяч на отскоке и переиграл Адриана. Однако уже через десять минут Ловрен через все поле отдал точный пас на Ориги, и тот классно пробил в угол ворот, оформив дубль. До разгромного счета довел Садио Мане, который прорвался сквозь защитников после паса от Трента Александера-Арнольда и попал точно в цель.

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На третьей добавленной минуте Эвертону удалось отыграть еще один мяч: Бернард подавал в штрафную, Ловрен решил сыграть ногой, но промахнулся, и мяч добрался до адресата Ричарлисона, который головой вколотил круглого в ворота красных.

Финальную точку в матче поставил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте встречи – сначала Роберто Фирмино “повозил” в штрафной защитников соперника и выкатил мяч на нидерландца, а тот классно пробил в правый нижний угол ворот.

После 15-ти туров Ливерпуль (43) имеет безоговорочное лидерство в таблице, ближайший преследователь – Лестер отстает на 8 очков. А вот Эвертон (14) после поражения опустился в зону вылета и занимает 18 место.

Также Ливерпуль обновил свой клубный рекорд в АПЛ, проведя серию из 32 матчей без поражений. предыдущая беспроигрышная серия насчитывала 31 матч. Она продолжалась с мая 1987 по март 1988 года.

Напомним, Манчестер Сити обыграл на выезде Бернли в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.