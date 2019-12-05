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Факты / Спорт

Шахтер попал в компанию в Ливерпуль среди непобедимых команд

В топ-15 лигах осталось только шесть команд, которые не проигрывают во внутреннем чемпионате.

Шахтер

В сезоне-2019/20 в топ-15 лигах осталось только шесть команд, которые не испытали еще ни одного поражения на внутренней арене.

Пальма первенства в рейтинге у английского Ливерпуля, в активе которого 14 побед и одна ничья. Вторая ступень у донецкого Шахтера – 14 побед и 2 ничьи. На третьей строчке нидерландский Аякс с 13-ю победами и одной ничьей.

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Также без поражений идут чешская Славия (15 побед, 3 ничьи), туринский Ювентус (11 побед, 3 ничьи) и австрийский РБ Зальцбург (12 побед, 4 ничьи).

 

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Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Напомним, Ливерпуль разгромил Эвертон на своем поле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Фото: Getty Images

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