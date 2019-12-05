У топ-15 лігах залишилося лише шість команд, які не зазнали поразок у внутрішньому чемпіонаті.

У сезоні-2019/20 у топ-15 лігах залишилося лише шість команд, які не зазнали ще жодної поразки на внутрішній арені.

Пальма першості у рейтингу в англійського Ліверпуля, в активі якого 14 перемог та одна нічия. Друга сходинка у донецького Шахтаря – 14 перемог та 2 нічиї. На третій сходинці нідерландський Аякс з 13-ма перемогами та однією нічиєю.

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Також без поразок йдуть чеська Славія (15 перемог, 3 нічиї), туринський Ювентус (11 перемог, 3 нічиї) та австрійський РБ Зальцбург (12 перемог, 4 нічиї).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official) 5 Гру 2019 р. о 3:33 PST

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Евертон на своєму полі в рамках 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.