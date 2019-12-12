Динамо разошлось ничьей с Лугано и вылетело из Лиги Европы

Динамо разошлось ничьей с Лугано в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и покинуло текущий розыгрыш турнира.

Динамо – Лугано – 1:1

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера (Цитаишвили, 64), Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш, 77), Цыганков, Беседин (Соль, 81).

Запасные: Бойко, Андриевский, Гармаш, Сирота, Соль, Цитаишвили, Шапаренко.

Лугано: Да Коста, Элож, Сульмоне, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодио да Коста (Чрнигой, 84), Гидотти (Вечеи, 55), Араторе, Дальмонте (Марич, 64), Холендер.

Запасные: Бауманн, Боттани, Вече, Лаванши, Марич, Сасере, Чрнигой

Голы: Цыганков, 90+4 – Араторе, 45

Киевское Динамо принимало в родных стенах швейцарский Лугано. Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Динамовцы резво начали игру, ринувшись с первых минут на ворота гостей. На 12-й минуте Виталий Буяльский обработал пас от партнера в штрафной и нанес удар по воротам, но голкипер Лугано с ним справился. В середине первой половины прекрасную возможность забить имел Артем Беседин, но мяч после его удара попал в перекладину.

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Киевлянам удалось забить усилиями Буяльского, но арбитр не засчитал взятие ворот, поскольку Виталий находился в положении вне игры. Когда бело-синие уже были мыслями в раздевалке, Лугано неожиданно открыло счет – Марко Араторе после навеса от Дальмонте головой вколотил круглого в сетку ворот Бущана.

После пропущенного Динамо для стопроцентного выхода необходима была победа с разницей в два забитых мяча, поэтому сценарий второго тайма был несколько схожим с первым. Киевляне снова шли на ворота соперника, теряли свои моменты, а Лугано, как умело оборонялся.

Лишь в добавленное арбитром время подопечным Михайличенко удалось забить. Виктор Цыганков, находясь на краю штрафной, принял пас и в одно касание закрутил мяч в девятку ворот швейцарцев. Только Лугано развел мяч в центре поля, как арбитр матча просигнализировал о завершении матча и вылете Динамо из Лиги Европы.

По итогам шести туров киевляне заняли третье место в группе В, имея в активе семь пунктов. В плей-офф пробились Мальме (11) и Копенгаген (9).

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Лугано.