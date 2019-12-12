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Факти / Спорт

Динамо розійшлося нічиєю з Лугано і вилетіло з Ліги Європи

Динамо розійшлося нічиєю з Лугано в заключному турі групового етапу Ліги Європи і покинуло поточний розіграш турніру.

Динамо Лугано

Динамо – Лугано – 1:1

Динамо: Бущан, Міколенко, Кадар, Попов, Кендзьора (Цитаїшвілі, 64), Караваєв, Шепелєв, Буяльський, Де Пена (Гармаш, 77), Циганков, Бесєдін (Соль, 81).

Запасні: Бойко, Андрієвський, Гармаш, Сирота, Соль, Цитаїшвілі, Шапаренко.

Лугано: Да Коста, Елож, Сульмоні, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодіо да Коста (Чрнигой, 84), Гідотті (Вечеї, 55), Араторе, Дальмонте (Марич, 64), Холендер.

Запасні: Бауманн, Боттані, Вечеї, Лаванші, Марич, Сасере, Чрнигой

Голи: Циганков, 90+4 – Араторе, 45

Огляд матчу очікуйте пізніше.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Лугано.

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