Динамо розійшлося нічиєю з Лугано і вилетіло з Ліги Європи

Динамо розійшлося нічиєю з Лугано в заключному турі групового етапу Ліги Європи і покинуло поточний розіграш турніру.
Динамо – Лугано – 1:1
Динамо: Бущан, Міколенко, Кадар, Попов, Кендзьора (Цитаїшвілі, 64), Караваєв, Шепелєв, Буяльський, Де Пена (Гармаш, 77), Циганков, Бесєдін (Соль, 81).
Запасні: Бойко, Андрієвський, Гармаш, Сирота, Соль, Цитаїшвілі, Шапаренко.
Лугано: Да Коста, Елож, Сульмоні, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодіо да Коста (Чрнигой, 84), Гідотті (Вечеї, 55), Араторе, Дальмонте (Марич, 64), Холендер.
Запасні: Бауманн, Боттані, Вечеї, Лаванші, Марич, Сасере, Чрнигой
Голи: Циганков, 90+4 – Араторе, 45
Огляд матчу очікуйте пізніше.
Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Лугано.