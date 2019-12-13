По итогам группового этапа Лиги Европы и Лиги чемпионов определились все участники плей-офф в еврокубках.

В четверг, 12 декабря, завершились заключительные матчи группового этапа Лиги Европы. В плей-офф турнира вышло 24 команды, занявшие первое и второе места в своих группах, и восемь команд, которые оказались на третьей позиции на групповом этапе Лиги чемпионов. На этой стадии Украину будет представлять только донецкий Шахтер, который занял третье место в группе С в ЛЧ.

Во время жеребьевки, которая состоится в понедельник, 16 декабря, горняки будут несеянными и могут сыграть с такими командами: Аякс, Бенфика, Интер, РБ Зальцбург, Селтик, Севилья, Эспаньол, Мальме, ЛАСК, Базель, Арсенал, Гент, Порту, Башакшехир, Манчестер Юнайтед, Брага.

К несеяным попали: Айнтрахт, АЗ Алкмар, Шахтер, АПОЭЛ, Байер, Брюгге, Вольфсбург, Вулверхэмптон, Копенгаген, Лудогорец, Олимпиакос, Рейнджерс, Рома, Спортинг, Хетафе, ЧФР Клуж.

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Отметим, что ни одного российского клуба нет на этой стадии, а потому Шахтеру может попасться любой соперник из сеяных.

Сеяные команды будут играть первый матч на выезде. Также на этом этапе не могут встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00. Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.

Напомним, киевское Динамо разошлось ничьей с Лугано и вылетело из Лиги Европы.