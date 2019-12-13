За підсумками групового етапу Ліги Європи та Ліги чемпіонів визначилися всі учасники раунду плей-оф у єврокубках.

У четвер, 12 грудня, завершилися заключні матчі групового етапу Ліги Європи. До плей-оф турніру вийшло 24 команди, які посіли перше та друге місця у своїх групах, та вісім команд, які опинилися на третій позиції на груповому етапі Ліги чемпіонів. На цій стадії Україну представлятиме лише донецький Шахтар, який посів третю сходинку в групі С в ЛЧ.

Під час жеребкування, яке відбудеться у понеділок, 16 грудня, гірники будуть несіяними і можуть зіграти з такими командами: Аякс, Бенфіка, Інтер, РБ Зальцбург, Селтік, Севілья, Еспаньйол, Мальме, ЛАСК, Базель, Арсенал, Гент, Порту, Башакшехір, Манчестер Юнайтед, Брага.

До несіяних потрапили: Айнтрахт, АЗ Алкмаар, Шахтар, АПОЕЛ, Байєр, Брюгге, Вольфсбург, Вулвергемптон, Копенгаген, Лудогорець, Олімпіакос, Рейнджерс, Рома, Спортинг, Хетафе, ЧФР Клуж.

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Зазначимо, що жодного російського клубу немає на цій стадії, а тому Шахтарю може попастися будь-який суперник із сіяних.

Сіяні команди гратимуть перший матч на виїзді. Також на цьому етапі не можуть зустрітися команди, які представляють одну національну асоціацію та клуби, які грали в одній групі Ліги Європи.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді – 27 лютого. Початок о 19:55 і 22.00. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 28 лютого.

Нагадаємо, київське Динамо розійшлося нічиєю з Лугано і вилетіло з Ліги Європи.