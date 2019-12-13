Юрген Клопп продовжив контракт з Ліверпулем

Ліверпуль уклав нову угоду з німецьким наставником червоних Юргеном Клоппом.

Юрген Клопп поставив підпис під новою угодою з Ліверпулем.

Термін попереднього контракту закінчувався наприкінці сезону-2020/21, новий контракт діятиме до літа 2024 року.

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Раніше Клопп натякав, що планує тренувати мерсисайдців до завершення попередньої угоди і зробить паузу у кар’єрі.

Зараз Ліверпуль після 16 турів АПЛ продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Лестер, який йде другим, на вісім очок.

Клопп очолив Ліверпуль восени 2015 року. У сезоні 2017/18 його підопічні вийшли до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися Реалу, але вже наступного сезону обіграли у фіналі ЛЧ Тоттенгем. Також під керівництвом німця червоні виграли Суперкубок УЄФА-2019, де по пенальті здолали Челсі.

Раніше Факти ICTV писали, що Ван Дейк прийшов на роботу до фаната та відвіз його на клубну базу.