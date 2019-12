Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2019 от французского издания France Football.

В голосовании Месси обошел защитника Ливерпуля Вирджил ван Дейка и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Одноклубник ван Дейка Трент Александер-Арнольд решил подшутить над аргентинцем, вспомнив Месси полуфинал Лиги чемпионов-2018/19, в котором мерсисайдцы сотворили невероятный камбэк и выбили Барселону из розыгрыша трофея.

В своем Twitter Трент выложил фото, на котором он изображен с Энди Робертсоном и Алексом Окслейд-Чемберленом.

“So, it was Barca at home and we got this corner…” pic.twitter.com/itYca25kuv

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 2, 2019