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Факты / Спорт

Мы с тобой, ты настоящий патриот! Зеленский поддержал Романа Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после того, как его обвинили в нацизме.

Роман Зозуля

Матч испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете отменили после того, как фанаты хозяев скандировали оскорбительные речевки в адрес украинского форварда Романа Зозули. Одноклубники украинца решили его поддержать и не вышли на второй тайм продолжать матч.

Арбитр принял решение прервать матч, а руководство Ла Лиги поддержало это решение.

Читайте: Зозулю снова обвинили в нацизме. Его команда не вышла на поле, матч отменили

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту в соцсетях.

— Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку, – говорится на Facebook-странице президента.

В комментариях под постом Зозуля поблагодарил Зеленского за поддержку.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко призвал расследовать инцидент с оскорблениями в адрес Зозули.

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