Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов определились все пары 1/8 финала турнира в сезоне 2019/20.
16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.
Команды были разделены на две корзины – победители групп и команды, занявшие второе место в своих квартетах.
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На этой стадии не могут встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию, а также те, которые играли в одной группе на стадии группового этапа.
Результаты жеребьевки:
- Боруссия Дортмунд – ПСЖ
- Реал Мадрид – Манчестер Сити
- Аталанта – Валенсия
- Атлетико – Ливерпуль
- Челси – Бавария
- Лион – Ювентус
- Тоттенхэм – РБ Лейпциг
- Наполи – Барселона
Первые матчи будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года.
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Фото: UEFA