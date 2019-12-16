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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов определились все пары 1/8 финала турнира в сезоне 2019/20.

Жеребьевка Лиги чемпионов

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

Команды были разделены на две корзины – победители групп и команды, занявшие второе место в своих квартетах.

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На этой стадии не могут встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию, а также те, которые играли в одной группе на стадии группового этапа.

Результаты жеребьевки:

  • Боруссия Дортмунд – ПСЖ
  • Реал Мадрид – Манчестер Сити
  • Аталанта – Валенсия
  • Атлетико – Ливерпуль
  • Челси – Бавария
  • Лион – Ювентус
  • Тоттенхэм – РБ Лейпциг
  • Наполи – Барселона

Первые матчи будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года.

Также Факты ICTV писали, где смотреть прямую трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Фото: UEFA

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