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Факты / Спорт

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть

Прямую трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2019/20 покажет телеканал Футбол 1.

Жеребьевка Лиги Европы

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2019/20 состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Начало в 14.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте UEFA.com.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

Во время жеребьевки своего соперника на этой стадии узнает донецкий Шахтер. Горняки будут несеянными и могут встретиться с одной из следующих команд: Севилья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтик, Арсенал, Порту, Эспаньол, Гент, Башакшехир, Брага, Манчестер Юнайтед, Аякс, РБ Зальцбург, Интер, Бенфика.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля, а ответный матч 27 февраля.

Напомним, Динамо разошлось ничьей с Лугано в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и покинуло текущий розыгрыш турнира.

Фото: UEFA

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