По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы определились все пары 1/16 финала турнира в сезоне 2019/20.
16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2019/20.
На этой стадии Украина представлена лишь одним клубом – донецким Шахтером, который занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. При жеребьевке украинский клуб попал в корзину к несеянным командам.
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На этой стадии не могут встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию, а также те, которые играли в одной группе на стадии группового этапа.
Результаты жеребьевки:
- Вулверхэмптон – Эспаньол
- Спортинг – Истанбул Башакшехир
- Хетафе – Аякс
- Байер Леверкузен – Порту
- Копенгаген – Селтик
- АПОЭЛ – Базель
- ЧФР Клуж – Севилья
- Олимпиакос – Арсенал
- АЗ Алкмаар – ЛАСК
- Брюгге – Манчестер Юнайтед
- Лудогорец – Интер
- Айнтрахт Франкфурт – РБ Зальцбург
- Шахтер – Бенфика
- Вольфсбург – Мальме
- Рома – Гент
- Рейнджерс – Брага
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля, а ответный матч 27 февраля.
Напомним, в 18-м туре УПЛ Шахтер в непростом матче одолел на выезде луганскую Зарю.
Фото: UEFA