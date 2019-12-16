По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы определились все пары 1/16 финала турнира в сезоне 2019/20.

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2019/20.

На этой стадии Украина представлена ​​лишь одним клубом – донецким Шахтером, который занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. При жеребьевке украинский клуб попал в корзину к несеянным командам.

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На этой стадии не могут встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию, а также те, которые играли в одной группе на стадии группового этапа.

Результаты жеребьевки:

Вулверхэмптон – Эспаньол

Спортинг – Истанбул Башакшехир

Хетафе – Аякс

Байер Леверкузен – Порту

Копенгаген – Селтик

АПОЭЛ – Базель

ЧФР Клуж – Севилья

Олимпиакос – Арсенал

АЗ Алкмаар – ЛАСК

Брюгге – Манчестер Юнайтед

Лудогорец – Интер

Айнтрахт Франкфурт – РБ Зальцбург

Шахтер – Бенфика

Вольфсбург – Мальме

Рома – Гент

Рейнджерс – Брага

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля, а ответный матч 27 февраля.

Напомним, в 18-м туре УПЛ Шахтер в непростом матче одолел на выезде луганскую Зарю.

Фото: UEFA