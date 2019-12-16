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Факты / Спорт

Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы определились все пары 1/16 финала турнира в сезоне 2019/20.

Жеребьевка Лиги Европы

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2019/20.

На этой стадии Украина представлена ​​лишь одним клубом – донецким Шахтером, который занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. При жеребьевке украинский клуб попал в корзину к несеянным командам.

Читайте: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20

На этой стадии не могут встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию, а также те, которые играли в одной группе на стадии группового этапа.

Результаты жеребьевки:

  • Вулверхэмптон – Эспаньол
  • Спортинг – Истанбул Башакшехир
  • Хетафе – Аякс
  • Байер Леверкузен – Порту
  • Копенгаген – Селтик
  • АПОЭЛ – Базель
  • ЧФР Клуж – Севилья
  • Олимпиакос – Арсенал
  • АЗ Алкмаар – ЛАСК
  • Брюгге – Манчестер Юнайтед
  • Лудогорец – Интер
  • Айнтрахт Франкфурт  – РБ Зальцбург
  • Шахтер – Бенфика
  • Вольфсбург – Мальме
  • Рома – Гент
  • Рейнджерс – Брага

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля, а ответный матч 27 февраля.

Напомним, в 18-м туре УПЛ Шахтер в непростом матче одолел на выезде луганскую Зарю.

Фото: UEFA

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