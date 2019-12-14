Донецкому Шахтеру удалось победить в матче с луганской Зарей благодаря пенальти.
В Запорожье на Славутич Арене в рамках 18-го тура чемпионата Украины встретились донецкий Шахтер и луганская Заря.
Матч Заря – Шахтер закончился со счетом 1:2. Он стал последним для обеих команд в 2019 году.
В первом тайме команды пристреливались. Особенно активными были игроки Зари, которые совершили шесть ударов, однако лишь один из них был в створ ворот.
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Во втором тайме темп игры не убавился и уже на 54-й минуте, после розыгрыша углового, мяч получил Мораес и пробил низом в ворота хозяев.
Ответ Зари не заставил себя долго ждать. На 61 минуте Иванисеня вошел в штрафную Шахтера и отдал прекрасный пас Ледневу, который загнал мяч в ворота соперников.
Решающим моментом встречи стал пенальти, который Шахтер получил после того, как Тете сбил Махарадзе в штрафной.
На 84-й минуте Марлос спокойно пробил в левый нижний угол и прекрасно реализовал пенальти.
На последних минутах Заря так и не смогла создать момент для того, чтобы сравнять счет.
К слову, донецкому Шахтеру не удалось обыграть Аталанту на своем поле, из-за чего он вылетел из Лиги чемпионов.
Фото: FC Zorya Luhansk