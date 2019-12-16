Прямую трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов покажет телеканал Футбол 1.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Начало в 13.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте UEFA.com.

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В жеребьевке примут участие восемь победителей квартетов (сеяные) и восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах. К сожалению, эта стадия турнира пройдет уже без представителей Украины.

Сеяные : Ливерпуль, РБ Лейпциг, ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Барселона, Ювентус;

: Ливерпуль, РБ Лейпциг, ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Барселона, Ювентус; Несеянные: Тоттенхэм, Аталанта, Атлетико, Реал Мадрид, Наполи, Боруссия Дортмунд, Челси, Лион.

В первом раунде плей-офф команды из одной ассоциации, а также участники одной группы не могут встретиться друг с другом.

Напомним, Шахтер узнал всех потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.

Фото: UEFA