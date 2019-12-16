PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов-2019/20: где и когда смотреть

Прямую трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов покажет телеканал Футбол 1.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Начало в 13.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте UEFA.com.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

В жеребьевке примут участие восемь победителей квартетов (сеяные) и восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах. К сожалению, эта стадия турнира пройдет уже без представителей Украины.

  • Сеяные: Ливерпуль, РБ Лейпциг, ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Барселона, Ювентус;
  • Несеянные: Тоттенхэм, Аталанта, Атлетико, Реал Мадрид, Наполи, Боруссия Дортмунд, Челси, Лион.

В первом раунде плей-офф команды из одной ассоциации, а также участники одной группы не могут встретиться друг с другом.

Напомним, Шахтер узнал всех потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.

Фото: UEFA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жеребьевка Лиги Европы
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть
Аталанта выбила Шахтер из Лиги чемпионов
Аталанта выбила Шахтер из Лиги чемпионов
Шахтер – Аталанта – 0:3: онлайн-трансляция матча
Шахтер – Аталанта – 0:3: онлайн-трансляция матча
Олимпиакос Црвена Звезда
Олимпиакос — Црвена Звезда: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Бавария Тоттенхэм
Бавария — Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Байер Ювентус
Байер — Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
ПСЖ Галатасарай
ПСЖ — Галатасарай: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Брюгге Реал Мадрид
Брюгге — Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка