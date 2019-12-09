Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов-2019/20.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2019/20 стартовала 17 сентября.

Время начала матчей, как и в прошлом сезоне в 19.55 и в 22.00.

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу С, где ему предстоит встретиться с английским Манчестер Сити, итальянской Аталантой и загребским Динамо.

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По регламенту ЛЧ команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала ЛЧ и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, занявшие третье место сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Решающий матч состоится 30 мая 2020 на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Групповой етап

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. ПСЖ 5 4 1 0 12 2 11 2. Реал Мадрид 5 2 2 1 11 7 8 3. Брюгге 5 0 3 2 3 9 3 4. Галатасарай 5 0 2 3 1 9 2

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Брюгге 0:0 Галатасарай 22:00 ПСЖ 1:0 Брюгге 22:00 ПСЖ 3:0 Реал 22:00 Реал 6:0 Галатасарай 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Реал 1:1 Брюгге 19:55 Галатасарай 1:1 Брюгге 22:00 Галатасарай 0:1 ПСЖ 22:00 Реал 2:2 ПСЖ 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Брюгге 0:5 ПСЖ 22:00 Брюгге _:_ Реал 22:00 Галатасарай 0:1 Реал 22:00 ПСЖ _:_ Галатасарай

Группа B

№ Команда И П Н П З П О 1. Бавария 5 5 0 0 21 4 15 2. Тоттенхэм 5 3 1 1 17 11 10 3. Црвена Звезда 5 1 0 4 3 19 3 4. Олимпиакос 5 0 1 4 7 14 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм 19:55 Бавария 2:0 Олимпиакос 22:00 Бавария 3:0 Црвена Звезда 22:00 Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Тоттенхэм 2:7 Бавария 19:55 Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос 22:00 Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос 22:00 Црвена Звезда 0:6 Бавария 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Олимпиакос 2:3 Бавария 22:00 Бавария _:_ Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда 22:00 Олимпиакос _:_ Црвена Звезда

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Манчестер Сити 5 3 2 0 12 3 11 2. Шахтер Донецк 5 1 3 1 8 10 6 3. Динамо Загреб 5 1 2 2 9 9 5 4. Аталанта 5 1 1 3 5 12 4

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Динамо 4:0 Аталанта 22:00 Динамо 3:3 Шахтер 22:00 Шахтер 0:3 Ман.Сити 22:00 Аталанта 1:1 Ман.Сити 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Аталанта 1:2 Шахтер 22:00 Аталанта 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сити 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сити 1:1 Шахтер 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Шахтер 2:2 Динамо 19:55 Шахтер _:_ Аталанта 22:00 Ман.Сити 5:1 Аталанта 19:55 Динамо _:_ Ман.Сити

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Ювентус 5 4 1 0 10 4 13 2. Атлетико 5 2 1 2 6 5 7 3. Локомотив 5 2 0 3 5 7 6 4. Байер 5 1 0 4 4 9 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Атлетико 2:2 Ювентус 19:55 Локомотив 1:2 Ювентус 22:00 Байер 1:2 Локомотив 22:00 Байер 2:1 Атлетико 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 22:00 Локомотив 0:2 Атлетико 19:55 Локомотив 0:2 Байер 22:00 Ювентус 3:0 Байер 22:00 Ювентус 1:0 Атлетико 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Атлетико 1:0 Байер 22:00 Атлетико _:_ Локомотив 22:00 Ювентус 2:1 Локомотив 22:00 Байер _:_ Ювентус

Группа E

№ Команда И П Н П З П О 1. Ливерпуль 5 3 1 1 11 8 10 2. Наполи 5 2 3 0 7 4 9 3. Зальцбург 5 2 1 2 16 11 7 4. Генк 5 0 1 4 5 16 1

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Зальцбург 6:2 Генк 22:00 Ливерпуль 2:1 Генк 22:00 Наполи 2:0 Ливерпуль 22:00 Наполи 1:1 Зальцбург 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Генк 0:0 Наполи 22:00 Генк 1:4 Зальцбург 22:00 Ливерпуль 4:3 Зальцбург 22:00 Ливерпуль 1:1 Наполи 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Генк 1:4 Ливерпуль 19:55 Зальцбург _:_ Ливерпуль 22:00 Зальцбург 2:3 Наполи 19:55 Наполи _:_ Генк

Группа F

№ Команда И П Н П З П О 1. Барселона 5 3 2 0 9 3 11 2. Интер 5 2 1 2 9 7 7 3. Боруссия Дортмунд 5 2 1 2 6 7 7 4. Славия Прага 5 0 2 3 3 8 2

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Боруссия Д 0:0 Барселона 19:55 Барселона 0:0 Славия 22:00 Интер 1:1 Славия 22:00 Боруссия Д 3:2 Интер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Славия 0:2 Боруссия Д 22:00 Барселона 3:1 Боруссия Д 22:00 Барселона 2:1 Интер 22:00 Славия 1:3 Интер 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Интер 2:0 Боруссия Д 22:00 Боруссия Д _:_ Славия 22:00 Славия 1:2 Барселона 22:00 Интер _:_ Барселона

Группа G

№ Команда И П Н П З П О 1. Лейпциг 5 3 1 1 8 6 10 2. Зенит 5 2 1 2 7 6 7 3. Лион 5 2 1 2 7 6 7 4. Бенфика 5 1 1 3 7 11 4

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Бенфика 1:2 Лецпциг 19:55 Зенит 0:2 Лейпциг 22:00 Лион 1:1 Зенит 22:00 Лион 3:1 Бенфика 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Зенит 3:1 Бенфика 19:55 Зенит 2:0 Лион 22:00 Лейпциг 0:2 Лион 22:00 Лейпциг 2:2 Бенфика 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 19:55 Лейпциг 2:1 Зенит 22:00 Бенфика _:_ Зенит 22:00 Бенфика 2:1 Лион 22:00 Лион _:_ Лейпциг

Группа H

№ Команда И П Н П З П О 1. Аякс 5 3 1 1 12 5 10 2. Валенсия 5 2 2 1 8 7 8 3. Челси 5 2 2 1 9 8 8 4. Лилль 5 0 1 4 3 12 1