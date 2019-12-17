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Факты / Спорт

Bleacher Report оформил матчи 1/8 финала ЛЧ в стиле блокбастеров

Спортивное издание Bleacher Report сделало крутые постеры к супербатлив в 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

Bleacher Report постеры

Bleacher Report по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов выбрал пять топ-матчей, которыми болельщики футбола смогут насладиться в феврале-марте 2020 года.

Например, постер, который анонсирует встреча действующих чемпионов турнира Ливерпуля с мадридским Атлетико подписали как Еще одна ночь в Мадриде. Намекая, что именно на стадионе Ванда Метрополитано в столице Испании мерсисайдцы в шестой раз в своей истории стали чемпионами Европы.

Читайте: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20

Мы встречаемся снова – так окрестили батл подопечных Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы.

Матч Наполи и Барселоны обыграли фигурой Костаса Маноласа, который в 2018 году вместе с Ромой оставил каталонцев за бортом турнира.

В 2018 году он их выбил – в 2020 году он снова с ними встречается.

Теперь футболист встретится с Барсой, как игрок Наполи.

  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
  • Bleacher Report постеры
Bleacher Report оформил матчи 1/8 финала ЛЧ в стиле блокбастеров / 5 фотографий

Напомним, после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Bleacher Report оформил квартеты в стиле комиксов.

Фото: Bleacher Report

Источник: Bleacher Report

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