Китайским СМИ запретили писать о лондонском Арсенал

В Китае достаточно радикально отреагировали на публичную поддержку хавбеком Арсенала Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны.

Власти Китая требуют от руководства лондонского Арсенала публичного извинения за пост хавбека канониров Месута Озила о поддержке уйгуров, хотя клуб не выражал публичную поддержку игроку.

13 декабря Озил в Twitter осудил Китай за преследование уйгуров в Синьцзяне, за то что их отправляют в “лагерь перевоспитания” и запрещают исповедовать ислам.

Пока же государственным китайским СМИ запретили упоминать название лондонского Арсенала, во всех китайских соцсетях заблокировали фан-страницы Озила, а его официальный фан-клуб с 30 тыс. человек распустили.

Читайте: Обамеянг сбегал в туалет, пока Арсенал проигрывал Брайтону

Также власти страны издал указ убрать имя полузащитника в выдаче во всех китайских поисковых системах. Из-за твита Озила в Китае отменили трансляцию матча Арсенала с Манчестер Юнайтед.

Напомним, Арсенал уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы.