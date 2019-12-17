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Факты / Спорт

Китайским СМИ запретили писать о лондонском Арсенал

В Китае достаточно радикально отреагировали на публичную поддержку хавбеком Арсенала Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны.

Месут Озил

Власти Китая требуют от руководства лондонского Арсенала публичного извинения за пост хавбека канониров Месута Озила о поддержке уйгуров, хотя клуб не выражал публичную поддержку игроку.

13 декабря Озил в Twitter осудил Китай за преследование уйгуров в Синьцзяне, за то что их отправляют в “лагерь перевоспитания” и запрещают исповедовать ислам.

Пока же государственным китайским СМИ запретили упоминать название лондонского Арсенала, во всех китайских соцсетях заблокировали фан-страницы Озила, а его официальный фан-клуб с 30 тыс. человек распустили.

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Также власти страны издал указ убрать имя полузащитника в выдаче во всех китайских поисковых системах. Из-за твита Озила в Китае отменили трансляцию матча Арсенала с Манчестер Юнайтед.

Напомним, Арсенал уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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