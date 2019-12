Под конец матча Арсенала против Брайтона, когда канониры проигрывали в счете 1:2, капитан лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг спешно покинул поле и отправился в подтрибунное помещение.

Как выяснилось, Обамеянг отлучился на несколько минут чтобы сходить в туалет. В игру он вернулся на 88 минуте матча.

ARSENAL fans were left fuming with Pierre-Emerick Aubameyang when he left the field – despite his side chasing a goal against…https://t.co/MW3maPMf7d pic.twitter.com/WkSCngE5qj

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) December 6, 2019