Капитан Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут отлучился в туалет посреди матча против Брайтона в АПЛ.

Под конец матча Арсенала против Брайтона, когда канониры проигрывали в счете 1:2, капитан лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг спешно покинул поле и отправился в подтрибунное помещение.

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Как выяснилось, Обамеянг отлучился на несколько минут чтобы сходить в туалет. В игру он вернулся на 88 минуте матча.

ARSENAL fans were left fuming with Pierre-Emerick Aubameyang when he left the field – despite his side chasing a goal against…https://t.co/MW3maPMf7d pic.twitter.com/WkSCngE5qj — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) December 6, 2019

Габонский форвард умудрился покинуть поле так, что это не заметил исполняющий обязанности главного тренера Арсенала Фредди Юнгберг.

— Я, если честно, даже не заметил, что он куда-то исчез. Я понял, что он отлучался уже после его возвращения на поле через несколько минут. Когда вам нужно выйти – вам нужно выйти, – сказал Юнгберг.

Арсенал не может победить уже девять матчей подряд во всех турнирах, а безвыигрышная серия в АПЛ составляет семь матчей.

Юнгберг сменил на посту тренера Арсенала Унаи Эмери в ноябре после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы.