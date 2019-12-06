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Факты / Спорт

Обамеянг сбегал в туалет, пока Арсенал проигрывал Брайтону

Капитан Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут отлучился в туалет посреди матча против Брайтона в АПЛ.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Под конец матча Арсенала против Брайтона, когда канониры проигрывали в счете 1:2, капитан лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг спешно покинул поле и отправился в подтрибунное помещение.

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Как выяснилось, Обамеянг отлучился на несколько минут чтобы сходить в туалет. В игру он вернулся на 88 минуте матча.

Габонский форвард умудрился покинуть поле так, что это не заметил исполняющий обязанности главного тренера Арсенала Фредди Юнгберг.

— Я, если честно, даже не заметил, что он куда-то исчез. Я понял, что он отлучался уже после его возвращения на поле через несколько минут. Когда вам нужно выйти – вам нужно выйти, – сказал Юнгберг.

Арсенал не может победить уже девять матчей подряд во всех турнирах, а безвыигрышная серия в АПЛ составляет семь матчей.

Юнгберг сменил на посту тренера Арсенала Унаи Эмери в ноябре после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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