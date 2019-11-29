Лондонский Арсенал уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы.

Унаи Эмери покинул лондонский Арсенал вместе со своим тренерским штабом.

Выполнять обязанности главного тренера будет Фредрик Юнгберг.

— Такое решение было принято в связи с тем, что результаты и игра команды не соответствовали требуемому уровню. Мы попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве временного главного тренера. Верим, что Фредди способен вести нас вперед. Сейчас идут поиски нового главного тренера, – говорится на официальном сайте клуба.

Под руководством Унаи Эмери канониры не побеждают уже 7 матчей во всех турнирах, что является худшим результатом за последние 27 лет.

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Эмери возглавил Арсенал весной 2018 года. В сезоне-2018/19 испанец вывел команду в финал Лиги Европы, где канониры уступили Челси (1:4).

В текущем сезоне АПЛ после 13 туров Арсенал идет восьмым, имея в активе 18 очков.

Также Факты ICTV писали, что Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба Химнасия и Эсгрима из Ла-Платы.

Источник: Arsenal