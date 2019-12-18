Чемпион Олимпийских игр по тяжелой атлетике Алексей Торохтий дисквалифицирован до 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

О дисквалификации Алексея Торохтия первыми сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики. Хотя на самом сайте IWF соответствующего документа нет.

Также сообщается, что было принято решение о дисквалификации спортсмена с 18 декабря 2018 до 17 декабря 2020 года.

Читайте: Исполком WADA на 4 года отстранил Россию от участия в Олимпиадах и ЧМ

В 2018 году IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсмена, которая была взята на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В пробе украинского атлета обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Тогда федерация временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях.

На Олимпийских играх в Лондоне Торохтий завоевал золото в весовой категории до 105 кг.