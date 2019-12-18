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Олимпийский чемпион украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг – СМИ

Чемпион Олимпийских игр по тяжелой атлетике Алексей Торохтий дисквалифицирован до 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

Алексей Торохтий

О дисквалификации Алексея Торохтия первыми сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики. Хотя на самом сайте IWF соответствующего документа нет.

Также сообщается, что было принято решение о дисквалификации спортсмена с 18 декабря 2018 до 17 декабря 2020 года.

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В 2018 году IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсмена, которая была взята на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В пробе украинского атлета обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Тогда федерация временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях.

На Олимпийских играх в Лондоне Торохтий завоевал золото в весовой категории до 105 кг.

Источники: Чемпионат, ТАСС

Фото: Getty Images

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