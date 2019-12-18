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Факты / Спорт

Семенов выиграл золото в гонке на Кубке IBU

Украинец Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU по биатлону в австрийском Обертиллиасе.

Сергей Семенов

Сергей Семенов показал результат 40 минут 36,9 секунд. На огневых рубежах украинец допустил один промах.

Читайте: Кубок мира по биатлону: сборная Украины попала в топ-5 стартовой гонки

Второе место занял немец Лукас Фрацшер, который проиграл Семенову 50,7 сек., третье – норвежец Ларс-Хельга Биркеланд.

Еще один украинец Андрей Доценко финишировал 13-м. Другие не сумели попасть в топ-20 гонки.

Напомним, Юлия Джима финишировала второй на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Фото: Biathlon.com.ua

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