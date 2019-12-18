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Факти / Спорт

Семенов виграв золото в гонці на Кубку IBU

Українець Сергій Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.

Сергей Семенов

Сергій Семенов показав результат 40 хвилин 36,9 секунд. На вогневих рубежах українець припустився одного промаху.

Читайте: Кубок світу з біатлону: збірна України потрапила в топ-5 стартової гонки

Друге місце посів німець Лукас Фрацшер, який програв Семенову 50,7 сек., третє – норвежець Ларс-Хельга Біркеланд.

Ще один українець Андрій Доценко фінішував 13-м. Інші не зуміли потрапити до топ-20 гонки.

Нагадаємо, Юлія Джима фінішувала другою на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

Фото: Biathlon.com.ua

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