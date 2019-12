Ранее Вирджил ван Дейк удостоился наград Лучшего игрока года в Англии от PFA и Игрока года в Премьер-лиге и Лучшего футболиста года по версии УЕФА.

Читайте: Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Кроме защитника Ливерпуля на награду также претендовали форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Лестера Джейми Варди, а также хавбеки Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур) и Садио Мане (Ливерпуль).

“I’m very grateful to get this trophy, it means a lot to me.”

[email protected] centre-half Virgil Van Dijk on his 2019 FSA @BeGambleAware Men’s Player of the Year Award. #LFC #YNWA #FSAawards pic.twitter.com/gvFJJbjo1b

— The FSA (@WeAreTheFSA) December 16, 2019