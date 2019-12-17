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Факты / Спорт

Одноклубник Салаха стал игроком года в Англии по версии фанатов

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

Вирджил ван Дейк

Ранее Вирджил ван Дейк удостоился наград Лучшего игрока года в Англии от PFA и Игрока года в Премьер-лиге и Лучшего футболиста года по версии УЕФА.

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Кроме защитника Ливерпуля на награду также претендовали форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Лестера Джейми Варди, а также хавбеки Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур) и Садио Мане (Ливерпуль).

— Это очень много значит для меня. Спасибо всем за то, что проголосовали за меня, спасибо всем болельщикам. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, становиться лучше и помогать команде, – сказал ван Дейк.

Напомним, Ливерпуль обыграл Уотфорд на Энфилде в 17-м туре АПЛ.

Источник: Liverpool FC

Фото: Getty Images

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