Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

Ранее Вирджил ван Дейк удостоился наград Лучшего игрока года в Англии от PFA и Игрока года в Премьер-лиге и Лучшего футболиста года по версии УЕФА.

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Кроме защитника Ливерпуля на награду также претендовали форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Лестера Джейми Варди, а также хавбеки Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур) и Садио Мане (Ливерпуль).

— Это очень много значит для меня. Спасибо всем за то, что проголосовали за меня, спасибо всем болельщикам. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, становиться лучше и помогать команде, – сказал ван Дейк.

“I’m very grateful to get this trophy, it means a lot to me.” [email protected] centre-half Virgil Van Dijk on his 2019 FSA @BeGambleAware Men’s Player of the Year Award. #LFC #YNWA #FSAawards pic.twitter.com/gvFJJbjo1b — The FSA (@WeAreTheFSA) December 16, 2019

Напомним, Ливерпуль обыграл Уотфорд на Энфилде в 17-м туре АПЛ.