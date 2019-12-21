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Факты / Спорт

Где смотреть Ливерпуль — Фламенго

Прямую трансляцию финального матча Клубного чемпионата мира между Ливерпулем и Фламенго покажет телеканал UA: Першый.

Международный стадион Халифа

Ливерпуль и Фламенго сыграют в финале Клубного чемпионата мира. Встреча пройдет 21 декабря в Дохе (Катар) на Международном стадионе Халифа.

Начало матча в 19.30.

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале UA: Першый. Также встречу можно будет посмотреть на российском канале Матч ТВ.

Читайте: Ливерпуль — Фламенго: прогноз букмекеров на финал КЧС

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, в 1/2 финала КМЧ Ливерпуль обыграл мексиканский Монтеррей.

Фото: Dreamstime

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